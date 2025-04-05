Konya’da iki dünür arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu tabancayla dünürünü öldüren şahsı ise ölen şahsın oğlu tarafından öldürüldü. Olay yerinde gözaltına alınan kayınbabasını öldüren zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Yayın Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.M.Ö. aralarında husumet bulunan babası ile kayınbabasını görüştürmek için cadde üzerindeki iş yerinde buluşturdu. Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Osman Uyar, kendisine ait yanında bulunan ruhsatlı tabancayla dünürü Mehmet Özbahar’ı tabancayla vurup öldürdükten sonra iş yerinden çıktı. Bu sırada iş yerinde bulunan Özbahar’ın oğlu A.M.Ö. da iş yerinden çıkan kayınbabası Osman Uyar’ı olay yerine geldiği 42 AOL 527 plakalı otomobile bindikten sonra vurarak öldürdü. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheli A.M.Ö. suç aleti tabanca ile polise teslim oldu. 5 suç kaydı bulunan A.M.Ö., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından zanlı, adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.