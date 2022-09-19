İsmail Sünbül

İsmail Sünbül

KONYA (İHA)- Konya’nın Seydişehir ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada araçta sıkışan sürücülerden biri sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Seydişehir ilçesi Karabulak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şahin Ş. idaresindeki 70AJ 837 plakalı otomobil aynı yöne seyir halindeki N.B. idaresindeki 07AHJ 868 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 07AHJ 868 plakalı otomobil kırmızı ışıkta bekleyen N.S. idaresindeki 06 CDC 164 plakalı otomobile çarpı. Meydana gelen zincirleme kazada, sürücülerden Şahin S. ve 07AHJ 868 plakalı otomobilde bulunan Hatice Ceren B. ve Mehmet Muhammet B. yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücülerden Şahin Ş., aracında sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Aracında sıkışan sürücü Şahin S., sağlık görevlileri ve itfaiyenin müdahalesinin ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sedyeye konulan yararılar ambulanslarla Seydişehir Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.