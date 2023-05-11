Konya’nın Beyşehir ilçesinde, tarımsal alanlarda ortaya çıkabilecek hastalık ve zararlılar kurulan kameralı tuzak sistemi ile takip edilecek.

Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, ilçe genelinde ikincisi kurulan tahmin uyarı sistemi cihazı ile Beyşehir çiftçisinin hastalık ve zararlılar ile mücadelesinde daha da etkin olunacak bir döneme giriş yapılmış olacağı belirtildi. Açıklamada, gelişen teknolojiye ayak uyduran tarımsal yeniliklerden birisi olan kameralı tuzak takibi sisteminin kurulmasının Beyşehir’de bir ilk olacağı aktarılarak, “Cihazlarımız ile tarımsal üretimde, ürünün verim ve kalitesini etkileyen zararlıların bölgedeki popülasyon yoğunluğunu, türlerini ve gelişimlerini erken zamanda uzaktan takip edebilecek, üreticilerin doğru zamanda doğru ilacı yeterli miktarda kullanmalarını sağlayacağız. Beyşehir’e çiftçilerimize hayırlı olsun, ürünleriniz bereketli olsun” denildi.