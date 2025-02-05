Konya’nın yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar devam ederken, ekipler tarafından köy yollarında kar küreme çalışmaları devam ediyor.

Konya genelinde akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde sabah saatlerine kadar yer yer etkisini artıran kar yağışında bazı köy yolları kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Kapanan yollar Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kar küreme araçları ile tekrardan ulaşıma açılırken, tekrardan kar tutmaması için solüsyon çalışması yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan paylaşımlarda, kar yağışının olduğu yerlerde kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, Hadim, Akşehir, Bozkır, Doğanhisar ve Yalıhüyük ilçelerinde çalışmaların sürdüğü belirtildi. Paylaşımlarda, "Sürücülerimizin dikkatli olması, hızlarını düşürmesi ve kış lastiği kullanması, yayaların ise kayma riskine karşı dikkatli olması önemlidir. Ekiplerimiz bölgede yol güvenliği için çalışmalarına devam etmektedir" denildi.