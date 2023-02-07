Konya’nın Beyşehir ilçesinde, dün akşam saatlerinde olumsuz hava ve yol şartları dolayısıyla Konya-Isparta karayolunun tır ve çekici gibi araçlar için ulaşıma kapatılması sebebiyle mahsur kalan sürücü ve beraberindeki vatandaşlar gece okul pansiyonlarında misafir edildi.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, dün akşam saatlerinde olumsuz hava ve yol şartları dolayısıyla Konya-Isparta karayolunun tır ve çekici gibi araçlar için ulaşıma kapatılması sebebiyle mahsur kalan sürücü ve beraberindeki vatandaşlar gece okul pansiyonlarında misafir edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, yolda kalan yaklaşık 800 sürücü ve yolcunun Beyşehir’de bulunan Necip Fazıl İmam Hatip Ortaokulu, Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Beyşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Seyfeddin Süleyman Bey Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ile Öğretmenevi gibi tesislerin pansiyonlarında konaklatıldığını belirterek, “Emeği geçen okul ve öğretmenevi idarecilerimize misafirlerimize hızlı bir şekilde çorba ikram eden aşçı ve mutfak personelimize, otogarda çorba ikram eden diğer personellerimize şahsım, kumumum ve ilçemiz adına çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, karayolunun ulaşıma kapanması sebebiyle otogarda ve bekleme yerlerinde bekleme yapan tır ve çekici türü araçların sürücülerine de Beyşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı’nın öncülüğünde simit, poğaça ve çay ikramında bulunuldu. Beyşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhlis Bülbül, organizasyona destek veren esnaflara teşekkür ederken, “Rabbim kimseyi yolda koymasın” şeklinde sözler kullandı.