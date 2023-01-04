Konya’da trafiği ve vatandaşların canını tehlikeye atarak araç kullanan ve pazar yerine girerek drift atan sürücüye Konya’da yılın ilk drift cezası olarak 20 bin 342 TL işlem uygulandı.

Konya’da trafiği ve vatandaşların canını tehlikeye atarak araç kullanan ve pazar yerine girerek drift atan sürücüye Konya’da yılın ilk drift cezası olarak 20 bin 342 TL işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesinde tehlikeli araç kullanarak pazar yerine giren ve pazar yerinde drift atan sürücü yaya devriye ekipleri tarafından durduruldu. Araç sürücüsü A.D.’ye, ‘zorunlu olmadıkça el freni ya da başka şekilde aracın yönünün ani olarak değiştirilmesi/drift’ maddesini ihlal etmekten 20 bin 342 TL yılın ilk drift cezası uygulanırken sürücünün belgesine 60 gün süre ile el konuldu.

’Dur’ ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücüye 31 bin 364 lira ceza

Başka bir trafik magandası ise uygulama yapan ekiplerin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan sürücü 1,47 promil alkollü çıktı. Ayrıca araç üzerinde yapılan sorguda aracın trafikten çekme belgeli olduğu ve aracın üzerindeki plakanın başka bir araca ait olduğu tespit edildi. Araç sürücüsü Z.G.’ye ‘alkollü araç kullanmak, sürücü belgesini yanında bulundurmamak, dur ikazına uymamak, çekme belgeli aracı karayolunda kullanmak ve başka bir araca tescilli plakayı takmak ve kullanmak’ maddelerinden toplamda 31 bin 364 TL cezai işlem uygulandı. Sürücü belgesine ‘alkollü araç kullanmak ve 100 ceza puanını doldurmaktan’ 2 yıl 2 ay süre ile el konulurken araç trafikten men edilerek çekici ile otoparka çekildi.