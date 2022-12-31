Konya’da yılbaşı dolayısıyla denetim ve operasyonlarını sıklaştıran polis ekipleri, sahte içki, sahte bandrol ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Konya’da yılbaşı dolayısıyla denetim ve operasyonlarını sıklaştıran polis ekipleri, sahte içki, sahte bandrol ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşının gelmesini fırsat bilen ve vatandaşın hayatını hiçe sayan sahte içki üreticilerine yönelik operasyon ve denetimlerini sürdürüyor. Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Beyşehir ilçe girişinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada içkili mekanlara satılmak üzere sahte bandrolle hazırlanmış 81 şişe sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili Ahmet B. gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ahmet B. ve bağlantılı olduğu tespit edilen Mustafa A’nın evinde yapılan aramalarda ise 54 adet sahte içki bandrolü, 51 adet çeşitli markalara ait sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.