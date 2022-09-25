Konya turizminde önemli bir konuma sahip olan ve Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde övgüyle söz ettiği Meram Bağları yeniden canlandırıldı. 18 bin metrekare atıl arazide Konya’nın meşhur Meram Bağları yeniden filizlenerek eski ihtişamına kavuşurken, yerli ve yabancı turistlerin Mevlana Müzesi’nden sonra ziyaret edebileceği önemli bir rota da Meram Bağları ile belirlenmiş oldu.

Konya turizminde önemli bir konuma sahip olan ve Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde övgüyle söz ettiği Meram Bağları yeniden canlandırıldı. 18 bin metrekare atıl arazide Konya’nın meşhur Meram Bağları yeniden filizlenerek eski ihtişamına kavuşurken, yerli ve yabancı turistlerin Mevlana Müzesi’nden sonra ziyaret edebileceği önemli bir rota da Meram Bağları ile belirlenmiş oldu.

Tarihi Meram Bağlarını yeniden canlandıran Meram Belediyesi, kış ayları yaklaşırken 18 bin metrekare atıl arazide oluşturduğu yeni Meram Bağı’nda dev kazanlarda pekmez kaynattı. Konya’nın Meram ilçesinde açılan Meram Bağı’nda geleneklerin yaşatılması adına bağ bozumu sonrasında toplanan üzümlerden elde edilen şıra, odun ateşinde bakır kazanlarda kaynatıldı. Pekmez kaynatılırken öncelikle şıranın üzerindeki köpükler dut yaprağı eşliğinde afiyetle yenildi. Meşakkatli bir emek sonrası yapılan pekmezler Meram Bağı’nın açılışında vatandaşlara ikram edildi. Pekmez ile birlikte odun ateşinde kazanlarda nohutlu bulgur da pişirilerek haşhaş ezmesi ile katılımcılara ikram edildi. Yeni açılan Meram Bağında aynı zamanda kıl çadırı kuruldu. Meram’ın hünerli kadınları da elleri ile açtıkları peynirli, tahinli, patatesli ve kıymalı sıkma ve sac börekleri ile damakları şenlendirdi. 200 adet meyve ağacı, 20 yetişkin pelit ağacı ve binlerce üzüm fidanını barındıran ve içinde Meram ile özdeşleşen taş evi ile Meram Bağı ziyaretçilerini bekliyor.

“Amacımız tüm dünyadan, Türkiye’den ve Konya’dan gelen insanları buraya çekmek, şehrin ve Meram’ın tanıtımına katkı sağlamak”

Meram Bağı’nın açılış programına AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Meramlı vatandaşlar katıldı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde bahsettiği, dünyada gördüğü en güzel yerler içinden Meram’ı övdüğü mekandayız. Bizler de belediye olarak buralara, yeşilliğine, zenginliğine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu içinde bulunduğumuz bağ, 18 bin metrekare Meram Bağı. İçerisinde Meram’ın örnek taş binalarından örnek bir ev, 20’ye yakın 200 yıllık pelit ağacı, binden fazla asma ağacı ve 200’e yakın meyve fidanı var. Özellikle, Meram’da yetişen meyveleri seçip oluşturduğumuz bir bağ. Amacımız, tüm dünyadan, Türkiye’den ve Konya’dan gelen insanları buraya çekmek, şehrin ve Meram’ın tanıtımına katkı sağlamak. Hepsinden öte, geçmişimize ve kültürümüze sahip çıkarak bu zenginliği yeni nesle aktarmak ve yaşatmaktır” dedi.