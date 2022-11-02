Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Ereğli ilçesi Acıpınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet B. idaresindeki 38 AEJ 779 plakalı hayvan yemi yüklü tır kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazada devrilen tırın dorsesinde çuvallar içerisindeki yemler yola saçıldı. Kazada tır sürücüsü Ahmet B. ve yanında yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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