Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yasa dışı yöntemlerle avlandığı tespit edilen 1 avcıya 4 bin 669 lira ceza uygulandı.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yasa dışı yöntemlerle avlandığı tespit edilen 1 avcıya 4 bin 669 lira ceza uygulandı.

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Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, av koruma faaliyetleri çerçevesinde yürüttüğü denetimlerde belgesiz avlanan 1 kişiyi yakaladı. Hakkında işlem başlatılan avcının ayrıca ruhsatsız ve takozsuz av tüfeğiyle av yaptığı da belirlendi. Silahına el konulan avcıya toplamda 4 bin 669 liralık idari para cezası uygulandığı öğrenildi.