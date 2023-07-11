Konya’nın Karapınar ilçesinde ara yoldan kontrolsüz şeklide ana yola çıkan otomobilin başka otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Karapınar-Konya Karayolunda Sazlıpınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.B. (28) idaresindeki 41 NM 540 plakalı otomobil ile Karapınar’dan, Konya istikametine doğru seyir halinde iken bir anda ara yoldan ana yola çıkan B.B.’nin (23) kullandığı 42 L 7197 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan sürücülerden B.B. olay yerine sevk edilen ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.