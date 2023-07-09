Konya’nın Kulu ilçesinde hasadı hazır olan yaklaşık 50 dekarlık arpa çıkan yangın sonrası küle döndü.

Yangın, dün akşam 21.00 sıralarında Kulu ilçesine bağlı Değirmenözü Mahallesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Yağız’a ait yaklaşık 50 dekarlık arpa dikili arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tarladaki yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri ve çiftçiler traktörleriyle müdahale etti. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangın güçlükle söndürüldü. Yangın sonrası yaklaşık 50 dekarlık arpa yanarak küle döndü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.