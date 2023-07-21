Konya’da PKK terör örgütünün kurucu üyesi "Fuat" kod adlı Ali Haydar Kaytan’ın kardeşi olan ve terör örgütü adına yurt dışında toplanan paraları örgüt üyelerinin ailelerine dağıtmak suçundan gözaltına alınan Güllüşan Kandemir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütü adına yurt dışında toplanan paraları örgüt üyelerinin ailelerine dağıtmakla görevli Güllüşan Kandemir’in (68) izine ulaştı. Güllüşan Kandemir’in kardeşlerinden birisinin MİT ve TSK operasyonu ile 2021 yılında Irak’ın kuzeyine yapılan operasyon ile öldürülen PKK terör örgütünün kurucu üyesi "Fuat" kod adlı Ali Haydar Kaytan, diğer kardeşinin ise PKK’yı kurma, yönetme ve üye olma suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası ile Bolu Cezaevi’nde yatan Hayati Deniz Kaytan olduğu tespit edildi. TEM Şube ekipleri, Ereğli ilçesinde olduğu belirlenen Güllüşan Kandemir’i düzenlenen operasyonla ikametinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Kandemir, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.