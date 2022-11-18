Konya’nın hububat üretiminde önemli merkezlerinden birisi olan Beyşehir ilçesinde, Kasım ayının ortalarına gelinmesine rağmen bir türlü gelmeyen yağışlar çiftçiyi tedirgin ederken, Cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı.

Konya’nın hububat üretiminde önemli merkezlerinden birisi olan Beyşehir ilçesinde, Kasım ayının ortalarına gelinmesine rağmen bir türlü gelmeyen yağışlar çiftçiyi tedirgin ederken, Cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı.

Beyşehir Ziraat Odası Başkanlığı sonbahar döneminde yaşanan kuraklık sebebiyle çiftçilerden gelen talepler doğrultusunda ilçe genelinde yağmur duası programı organize etti. Beyşehir Ziraat Odası Başkanlığı hizmet binası önünde Cuma namazı öncesinde yapılan duada eller semaya kaldırıldı. Buradaki programın ardından ilçede bulunan tüm camilerde de Cuma namazını müteakip cemaatle birlikte yağmur duası yapıldı. Beyşehir Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ağralı, sonbahar döneminin sonlarına yaklaşılmasına rağmen Türkiye’nin birçok yöresinde olduğu gibi Beyşehir ilçesinde de kurak bir ekim döneminin yaşandığını ifade ederek, “Şu an tabii Türkiye genelinde bir sıkıntı var. Bölgemizde çiftçi tohumu atalı yaklaşık bir ay oldu ama tohumların çıkışı olmadı, çıkanlar da zayıf durumda. İnşallah Rabbim hayırlı bir yağmur verir de çiftçimizin ve ülkemizin yüzü güler diye temenni ve dileklerimizle birlikte duada bulunduk” dedi.

Ekim zamanında beklenen yağmurların gelmemesi halinde ekimi yapılan tohumun çıkışında bir sorun ve yetersizlik olacağını, bunun da önemli ölçüde bir verim kaybına yol açacağına dikkati çeken Ağralı, çiftçinin de bundan dolayı haklı bir tedirginlik içerisinde olduğunu belirterek, “Verim düşük olursa çiftçi zaten maliyet ve girdiler yüksek olduğundan zarar eder. İnşallah Rabbim hayırlı yağışlar verir de, çiftçimizin yüzü güler diye dua ediyoruz. Onun için bugün burada yağmur duası için bir araya geldik” şeklinde konuştu.

Ağralı, Beyşehir Müftülüğü ile de koordine ettiklerini, Beyşehir’in 67 mahallesinde bulunan camilerde Cuma namazına müteakip de cemaatle yağmur duasında bulunduklarını da sözlerine ekledi.

Konya’nın Beyşehir ilçesinin yanı sıra geçtiğimiz günlerde Derbent ilçesinde de yaşanan kuraklık dolayısıyla çiftçiler Çiftliközü Mahallesi’nde yağmur duasına çıkmıştı.