Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve şehrimizde misafir olan Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Kapı Camii’nde Konyalıların Berat Kandili coşkusuna ortak oldu. Mübarek Berat gecesinde, Gazze, mazlum milletler ve güçlü Türkiye için dua edildi.KONYA (İGFA) - Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve şehrimizde misafir olan Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Kapı Camii’nde Konyalıların Berat Kandili coşkusuna ortak oldu.

Mübarek Berat gecesinde, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri ile Konya İl Müftüsü Ali Öge Gazze ve mazlum milletler için dua etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyalıların kandil bereketine ortak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Mübarek Berat Gecesi bereketini Kapı Camii'nde hemşehrilerimizle birlikte yaşadık. Şehrimizde misafir olan Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri ile birlikte Gazze için, mazlum milletler için, güçlü Türkiye ve insanlık için dua ettik” dedi.

Başkan Altay, program sonrası cami çıkışında Konyalılarla hasbihal etti.