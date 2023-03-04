Konya’da inşaatta çalıştığı sırada üzerine duvar devrilen işçi yaralandı.

Konya’da inşaatta çalıştığı sırada üzerine duvar devrilen işçi yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi Edipoğlu Caddesinde bulunan bir iş merkezinin zemin katında bulunan dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20’li yaşlarda olduğu öğrenilen M.B. dükkanın inşaatında çalıştığı esnada üzerine duvar devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.B. ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.