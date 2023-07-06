Konya’nın Beyşehir ilçesinde uyuşturucu ve silah ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alınırken, arama yapılan evde uyuşturucu ve koltuk arkasına gizlenmiş tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu ve silah ticaretine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Yapılan araştırmalarda Beyşehir ilçesi Evsat Mahallesi’nde bir ikamette uyuşturucu satıcılarının kaldığı ve uyuşturucu bulundurulduğu bilgisi üzerine Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise polis ekipleri, koltuk arasına gizlenmiş 5 adet tabanca, 23 adet tabanca mermisi, 6 adet tabanca şarjörü, bir miktar eroin ve metamfetamin maddesi ile uyuşturucu kullanmak için 2 adet payp ve 2 adet aparat ele geçirdi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu ile Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefetten işlem başlatılırken, 2 şüpheliye hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem başlatıldı.