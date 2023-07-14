Konya’nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheliden 12’si sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ereğli Narkotik Büro Amirliği koordinesinde Ereğli’de uyuşturucu ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda, uyuşturucu madde bulundurduğu ve uyuşturucu ticareti gerçekleştirdiği tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli, ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 12’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.