Konya’nın Akşehir ilçesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinile bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede hafta sonu yapılan çalışmalarda narkotik ekipleri, Akşehir’e araçla uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan 3 aracı durduran narkotik ekipleri, yaptıkları aramada toplam 30 içimlik LSD (kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid) ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Araçlarda bulunan 7 kişi ise gözaltına alındı. Narkotik ekipleri, eğlence mekanlarında yaptığı denetim sırasında ise durumundan şüphelendiği N.G. isimli şahsın kimlik kontrolünü ve üst aramasını yaptı. Aramada şahsın üzerinden 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gerçekleştirilen çalışmalarda gözaltına alınan toplam 8 şüpheli hakkında, "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçlarından işlem yapıldı.