Konya’da VII. Ulusal Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Kongresi (UYEK) ve VI. Ulusal Çocuk Araştırmaları Kongresi (UÇAK) başladı.

Konya’da VII. Ulusal Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Kongresi (UYEK) ve VI. Ulusal Çocuk Araştırmaları Kongresi (UÇAK) başladı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ev sahipliğinde, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Konya Büyükşehir Belediyesi ve MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen, ‘VII. Ulusal Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Kongresi’ ve ‘VI. Ulusal Çocuk Araştırmaları Kongresi’ NEÜ Ahmet Keleşoğlu Yerleşkesi Erol Güngör Konferans Salonu’nda açılış töreniyle başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Kurnaz, özel yeteneklilerin eğitimi ve onlar için yapılan çalışmaların öneminden söz etti.

Sosyal İnovasyon Ajansı Direktörü Ali Güney ve Bilgehane Koordinatörü Mevlüthan Uğurtan, birimleri hakkında salondakilere bilgiler verdi.

NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Süleyman Barbaros Yalçın, üstün yetenekli çocukların eğitimini geliştirmek için bu tür etkinliklerin kıymetli olduğunu vurgulayarak son yıllarda ülkemizde üstün yetenekli çocukların eğitimi konusunda farkındalığın arttığını kaydetti.

Kongrelerin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür eden NEÜ Rektör Yardımcısı Muhittin Okumuşlar, “Günümüz dünyasında tüm bireylerin eğitim hakkı var ve eğitilmeleri gerekiyor. Ancak, dünya nüfusunun içerisinde belli bir kesim farklı özellikleriyle öne çıkıyor. Bunun farkına varan ülkeler, özel yetenekliler alanında çalışmalar yapıyor. Bu durum aslında fırsat eşitliğini bozmadan, özel yetenekli bireylerin alanlarında daha hızlı gelişmelerini sağlamak için çok önemli ve ülkemizde de bu alanda çok değerli çalışmalar yapılıyor” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, “Bahşedilmiş İnsan Kaynağı Eğitiminde Sosyokültürel ve Stratejik Boyut” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Prof. Dr. Bilgili konuşmasında, “Akademisyenlerimizle, öğretmenlerimizle, çocuklarımızla biz bir aileyiz. Gerçekleştirilecek kongrelerimizle birlikte ’bu alanı hem akademik açıdan hem uygulama açısından nasıl daha ileriye götüreceğiz’ bunları konuşacağız. Bunlar bizim ailemizin önemli konuları ve bu birlikteliği mutlaka devam ettirmemizde yarar var. BİLSEM modeli ve buradan çıkan örgün eğitimin, bu ülkenin gelişimi ve geleceği için tarihten yenilikler getirebilmemiz için son derece stratejik bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Hiçbir çocuğumuzu kapsam dışında bırakmadan, onların her türlü ayrıntısını düşünerek müfredattan kariyerlerine kadar her şeyi düşünerek bu işi kotarmamız lazım" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kongreler bildiri sunumları ile devam etti. UYEK kongre 9 Eylül 2022 tarihinde, UÇAK Kongre 10 Eylül 2022’de kapanış ve değerlendirme oturumlarıyla sona erecek.