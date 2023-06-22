Konya’nın Karapınar ilçesinde traktör taşıyan tırın kontrolden çıkarak refüje devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Konya Adana Kara yolu üzeri Karapınar ilçesi Akören Mahallesi Ötügen mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.T. idaresindeki 42 AIT 058 plakalı Mercedes marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazada tırın sürücüsü yaralanırken yüklü olan traktörler yola ve şarampole savruldu. Traktörlerde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi’ne hastanesine kaldırıldı. Kara yolu bir süre araç trafiğine kapanırken, araçlar tarla yollarından ve karayolundan kontrollü olarak gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.