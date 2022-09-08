Konya’da trafikteki tartışmanın ardından aracıyla takip ettikleri kişi tarafından silahla açılan ateş sonucu hayatını kaybeden baba ve oğlu toprağa verildi.

Konya’da trafikteki tartışmanın ardından aracıyla takip ettikleri kişi tarafından silahla açılan ateş sonucu hayatını kaybeden baba ve oğlu toprağa verildi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi Altınbilezik Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meram ilçesinde Rıfat Y. (59) trafikte tartıştığı kişilerin aracını kendi evinin önünde fark etmesi üzerine 42 AAP 097 ve 42 CAM 93 plakalı otomobile ateş açtı. Açılan ateş sonucu Şükrü Çetin, Ali Ç., Bekir Ç., Yasin Ç. ve Ahmet Çetin yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Şükrü Çetin Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde, Ahmet Çetin ise tedavi gördüğü Konya Numune Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konya Şehir Hastanesi morgunda otopsileri tamamlanan Şükrü Çetin ve oğlu Ahmet Çetin’in cenazeleri ailelerine teslim edildi. Baba ve oğlu merkez Meram ilçesi Kurtuluş Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Öte yandan olayın şüphelisi Rıfat Y. ile oğlu Mustafa Y.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.