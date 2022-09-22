Konya’da trafik polisleri yolda arızalanan hafif ticari aracı, yol kenarına kadar iterek sürücüye gerekli yardımı sağladı.

Konya’da trafik polisleri yolda arızalanan hafif ticari aracı, yol kenarına kadar iterek sürücüye gerekli yardımı sağladı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesinde Yeni İstanbul Caddesi ile Çevre Yolu Caddesini birbirine bağlayan üstgeçitte hafif ticari bir araç akşam saatlerinde arıza yaptı. Olayı gören trafik polisleri, sürücünün mağdur olmaması için aracı itmeye başladı. İş çıkışı kalabalık olan üstgeçitte 4 trafik polisinin aracı ittiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Aracı yol kenarına kadar iten trafik polisleri, daha sonra sürücüye gerekli yardımı sağladı.