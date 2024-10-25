Konya’nın Seydişehir ilçesinde iki araç ve bir bisikletin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Alaylar Bir Mahallesi Mustafa Üstündağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.E.A. idaresindeki 06 CIY 057 plakalı otomobil, M.A.G. idaresindeki elektrikli bisikletle çarpıştıktan sonra F.B. idaresindeki 42 AY 756 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü M.A.G. ile 42 AY 756 plakalı otomobilde bulunan sürücü F.B. ve M.B. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. , Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.