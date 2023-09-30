Konya’nın Kulu ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Kulu ilçesine bağlı Güzelyayla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi istikametine seyir halinde olan A.K. (79) idaresindeki 42 GB 909 plakalı otomobil, önünde seyreden traktörün çeki demirine bağlı olan tohum ekme mibzerine arkadan çarptı. Çarpanın etkisiyle otomobil şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.