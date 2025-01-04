Konya’nın Derebucak ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Derebucak güzergahlı Konya Antalya Kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Derebucak ilçe merkezine yaklaşık 8 kilometre mesafede Gembos Ovası mevkisinde seyir halinde olan plakaları alınamayan otomobille karşı yönden gelen hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, Erdal Sönmez (53) hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ekibi sevk edildi. 5 yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken 1 yaralı ise Antalya’ya götürüldü. Beyşehir’deki yaralılardan 4’ü ise hastanede yapılan müdahale sonrasında Konya’ya sevk edildi.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.