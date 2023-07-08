Konya’nın Kulu ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 07.20 sıralarında Kulu-Konya yolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Günahkar mevkiinde bulunan kavşakta Konya’ya seyir halinde olan İ.Ç.’nin kullandığı 31 BB 658 plakalı Skoda marka otomobil ile kavşaktan dönmekte olan S.K.’nin kullandığı 42 GA 718 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışma sonucu hafif ticari araç savrulurken diğer otomobil ise şarampole inerek durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Her 2 araçta da şans eseri yaralanan olmazken araçlar maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.