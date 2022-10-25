Konya’da polis ekiplerinin "Güvenli Trafik" ilkesi doğrultusunda yürüttüğü dron destekli "Yaya Önceliği" denetimlerini sürüyor.

Konya’da polis ekiplerinin "Güvenli Trafik" ilkesi doğrultusunda yürüttüğü dron destekli "Yaya Önceliği" denetimlerini sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, "Güvenli Trafik" ilkesi doğrultusunda drone destekli "Yaya Önceliği" denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların en aza indirilmesi amacıyla yapılan denetimlerde hem yayalar hem sürücüler uyarılarak, uyulması ve dikkat edilmesi gereken kurallar hatırlatılıyor. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerince yapılan dron destekli yaya geçidi denetimlerinde araç sürücülerinin geçiş üstünlüğüne uyup uymadıkları kontrol edilirken, tespit edilen ihlaller kayıt altına alınarak anında yer ekiplerine bildirildi. İhlalde bulunan sürücü ve yayalara yer ekiplerince uyarılarda bulunulurken birçok sürücüye yasal işlem uygulandı.

Dikkat dron çıkabilir

Şehrin farklı noktalarında farklı saat aralıklarında devamlı hale getirilen denetimlerde aynı zamanda ışık ihlali yapan, emniyet kemeri takmayan ve seyir halinde cep telefonu ile konuşan birçok sürücü ekiplerce tespit edildi. Dronlu trafik denetimlerinin aratarak devam edeceğine değinen yetkililer, trafik kazası sonucu meydana gelen can kaybının önlenmesi, hayatının kalanının engelli olarak geçirme gibi risklerin önüne geçilmesi için evrensel trafik kurallarına sürücü ve yayaların uymasını amaçladıklarını ifade edildi. Bu çerçevede teknolojinin de verdiği imkanlar sayesinde hem havadan dron ile hem de Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) kameraları üzerinden başta sürücü ve yayaların denetlendiğine dikkat çekildi.