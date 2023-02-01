Konya’da polis ekiplerin, vatandaşın sağlığını hiçe sayarak tehlikeye atan sahte deterjan üretenlere yönelik düzenlediği operasyonlarda toplamda 14 bin 733 kilogram sahte üretim toz deterjan, 826 litre sıvı deterjan ve şampuan ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Konya’da polis ekiplerin, vatandaşın sağlığını hiçe sayarak tehlikeye atan sahte deterjan üretenlere yönelik düzenlediği operasyonlarda toplamda 14 bin 733 kilogram sahte üretim toz deterjan, 826 litre sıvı deterjan ve şampuan ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın sağlığını hiçe sayarak tehlikeye atan, haksız kazanç elde edip devletten vergi kaçırmaya çalışanlara karşı kararlı bir şekilde verdiği mücadeleyi sürdürüyor. Polis ekipleri, merkez Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesinde bulunan bir iş yerinde sahte deterjan üretilerek piyasaya sürülmek üzere olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen polis ekipleri, iş yerine düzenlediği operasyonda, çeşitli markalara ait 7 bin 58 kilogram sahte üretim toz deterjan, yine çeşitli markalara ait 826 litre sıvı deterjan, şampuan ve bunların üretiminde ve paketlenmesinde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlere polis ekipleri tarafından el konulurken, 1 kişi gözaltına alındı.

Depoya gizlenen sahte deterjanlar piyasaya sürülmeden yakalandı

Öte yandan, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı bir adreste daha sahte üretim deterjanların zulalandığı bilgisine ulaştı. Merkez Meram ilçesi Çomaklı Mahallesi Yeni Meram Sanayi’de bulunan bir depoya ekipler tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda satışa hazır halde 809 parça halinde 7 bin 675 kilogram toz deterjan ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Her iki operasyonda ele geçirilen 14 bin 733 kilogram sahte üretim toz deterjan ve 826 litre sıvı deterjan ile şampuana el konuldu. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.