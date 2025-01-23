Konya’nın Karapınar ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kesmez Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli’den Karapınar yönüne seyreden İ.A. idaresindeki 63 K 6323 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjden karşı yöne geçip, O.K. yönetimindeki 42 JK 980 plakalı tırla çarpıştı. Kazada sürücüler ile 42 JK 980 plakalı tırdaki 1 yolcu hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.