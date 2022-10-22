Konya’nın Kulu ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Konya’nın Kulu ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Kulu merkez Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Beşevler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.U.’nun kullandığı 42 GG 337 plakalı Man marka tır ile E.Ç. idaresindeki 66 KD 422 plakalı Ford marka minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs takla atarak durdu. Kazada minibüste bulunan B.H., E.Ç. ve K.T. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.