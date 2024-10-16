Konya’nın Akşehir ilçesinde tarihi evlerin bulunduğu sokakta bulunan bir evde çıkan yangın çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Yangında 2 ev kullanılmaz hale gelirken, itfaiyenin yoğun çabaları sonucu alevler diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, Selçuk Mahallesi Demirkazık Sokak’taki tarihi bir evde başlayıp bitişiğindeki Tabakhamam Sokak’taki diğer eve sıçradı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevler iki evi de sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına, Akşehir itfaiye ekibinin yanı sıra Tuzlukçu ilçesi itfaiye ekibi ve KOSKİ ekibi müdahalede etti. Yangın, ekiplerin yoğun çabaları sonucunda diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, 2 ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay yerine Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Cevat Nuri Bozoğlu, Akşehir İlçe Emniyet Müdürü Beytullah Ekerbiçer de gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. İtfaiye ekipleri dar sokaklar nedeniyle yangına müdahalede zor anlar yaşarken, meraklı vatandaşlar da güvenlik güçleri tarafından yangın mahallinden uzaklaştırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.