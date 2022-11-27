Konya’da bir eve düzenlenen operasyonda tarihi eser alışverişi yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı. Evde şahısların araçlarında yapılan aramada, Roma dönemine ait çok sayıda sikke, 16 adet tarihi eser niteliğinde obje ve 5 adet dedektör cihazı ele geçirildi.

Konya’da bir eve düzenlenen operasyonda tarihi eser alışverişi yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı. Evde şahısların araçlarında yapılan aramada, Roma dönemine ait çok sayıda sikke, 16 adet tarihi eser niteliğinde obje ve 5 adet dedektör cihazı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde merkez Karatay ilçesinde bir evde tarihi eser alışverişi yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Polis ekiplerince tespit edilen eve operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 8 şahıs tarihi eser alışverişi sırasında suçüstü yakalandı. Evde ve 4 araçta yapılan aramada 680 adet Roma Dönemine ait sikke, 16 adet tarihi eser niteliğinde obje, 5 adet dedektör cihazı ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçılığı yapan 8 şüpheli şahıs hakkında 2863 sayılı ‘kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa’ muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.