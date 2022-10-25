Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole takla atan otomobil hurdaya dönerken, aracın sürücüsü ve yanında bulunan çocuk kazadan burunları bile kanamadan kurtuldu.

Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole takla atan otomobil hurdaya dönerken, aracın sürücüsü ve yanında bulunan çocuk kazadan burunları bile kanamadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, saat 09.00 sıralarında B.Ç. idaresindeki 42 GA 578 plakalı otomobil, Kulu’dan Konya istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Şarampole devrilen otomobil takla attıktan sonra durabildi. Kazada otomobil sürücüsü B.Ç. ile yanında bulunan bir çocuk kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Kaza yerine trafik ekibi sevk edilirken, otomobil çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.