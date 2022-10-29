Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Şeker Fabrikası civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.D. idaresindeki 42 ALA 245 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole takla attı. Kazada sürücü T.D. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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