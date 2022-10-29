Konya’nın Ereğli ilçesinde minibüsün şarampole takla atması sonucu sürücü yaralandı.
Konya’nın Ereğli ilçesinde minibüsün şarampole takla atması sonucu sürücü yaralandı.
Kaza, Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Şeker Fabrikası civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.D. idaresindeki 42 ALA 245 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole takla attı. Kazada sürücü T.D. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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