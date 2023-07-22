Konya’da polis ekiplerinin şüphe üzerine durduğu bisikletli ve motosikletli 2 şahsın çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıkarken, kullandıkları bisiklet ve motosiklet de çalıntı çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Konya’da polisin şüphelenerek durdurduğu bisiklet ve motosikletli iki kişinin, kasten yaralama, ruhsatsız silah bulundurma ve hırsızlık suçlarından arandığı tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin kullandığı motosiklet ve bisiklet de çalıntı çıktı. Merkez Meram ilçesi Karaman Caddesi üzerinde Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri devriye görevi yaptığı esnada bisiklet ve motosikletle giden 2 kişiden şüphelenerek durdurdu. Şüphelilerin yapılan kimlik sorgusunda H.D. isimli şahsın bir gün önce gerçekleşen bıçakla yaralama olayının firari şüphelisi ve ruhsatsız silah bulundurmaktan da aranması olduğu, diğer şüpheli M.D.’nin ise motosiklet hırsızlığından aranması olduğu anlaşıldı.

Suç aleti ile yakalandı

Şüphelilerin yapılan üst aramasında, H.D.’nin bir gün önce kasten yaralama olayında kullandığı bıçak ile M.D. üzerinde bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin kullandığı bisiklet ve motosikletin de polislerce yapılan sorgulamada çalıntı olduğu anlaşıldı. Bisiklet sahibine teslim edilirken, motosiklet otoparka çekildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.