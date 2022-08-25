Konya’da hırsızlık olaylarına karışan ve birçok suç kaydı bulunan şahıs, kimliği polis tarafından olay yeri kamera görüntülerinden tespit edilerek bir parkta müzik dinlerken yakalandı. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya’da hırsızlık olaylarına karışan ve birçok suç kaydı bulunan şahıs, kimliği polis tarafından olay yeri kamera görüntülerinden tespit edilerek bir parkta müzik dinlerken yakalandı. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, vatandaşların bisiklet ve motosikletlerini çalan, iş yerlerine dadanan hırsızın kimliğini güvenlik kamera görüntülerinden tespit eden Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Selçuklu Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma, tehdit, hakaret, kasten yaralama ve benzeri birçok suçtan kaydı bulunan ve son günlerde meydana gelen faili meçhul 5 adet hırsızlık olayının şüphelisi olan B.K. (21) olduğunu tespit etti. Polis ekiplerinin yaptığı detaylı çalışmalar neticesinde hırsızlık şüphelisi, bir parkta müzik dinlerken yakalanarak gözaltına alındı. Yaptığı hırsızlık olayları güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilen şüpheli, hırsızlığı kendisinin yaptığını, çaldığı eşyaları tanımadığı kişi ve kişilere sattığını itiraf etti. Ayrıca şahsın daha önce de motosikleti çalınan mağdur vatandaşlar tarafından sosyal medya platformlarından paylaşılan şahıs olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.