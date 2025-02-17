Soğuk havanın yaklaşık 2 haftadır hakim olduğu Konya’da haftanın ilk gününde güneşi gören vatandaşlar çarşı ve pazarlarda güzel havanın tadını çıkardı. Hava sıcaklığının 13-15 derece arasında değiştiği şehir merkezinde güneşli hava etkili oldu.

Kurak bir dönem yaşayan Konya’da, yaklaşık 2 hafta boyunca sıfır dereceye yakın hava sıcaklığının ardından şubat ortasında haftanın ilk günüde hava sıcaklığı yükseldi. Güneşli havada vatandaşların kimisi banklarda güneşlendi, kimisi de çarşıda güneşli havanın tadını çıkardı.

"Çocukluğumuzdaki kış aylarında biz kardan merdiven yapıyorduk"

Güneşli havada sokağa çıkan İbrahim Demirel, "Şubat ortasında gerçekten yaz günü yaşıyoruz. Şu anda sıcaklık çok, piknik yapılacak hava var. Hafta sonu da aynı şekilde herkes pikniğe çıktı. Sonumuz hayır değil gibi, çünkü kuraklık çok kötü. Özellikle Konya tarım şehri, epey bir su sıkıntısı var. Su sıkıntısı ile ilgili sürekli uyarılar yapılıyor, kısacası dikkat etmemiz gerekiyor. İnşallah Nisan yağmurları bu kuraklığı kapatır diye düşünüyorum. Bu şekilde bir kış geçirmedik. Ben 90’lı yıllara kadar köydeydim, çocukluğumuzdaki kış aylarında biz kardan merdiven yapıyorduk. 3 yıl, 5 yıl önce her yıl bu mevsimde kar varmış ama bu dönem maalesef yok, yaz gününü yaşıyoruz" dedi.

"Kar yağmaması su kaynaklarımızın tükenmesi açısından olumsuz bir durum"

Güneşi görüp hava almak için dışarı çıkan Nilay Sude Özcan da, "Küresel ısınma noktasında sulak yerlerin kuruması, su kaynaklarımızın tükenmesi açısından olumsuz bir durum, kar yağmaması, soğuk olmaması. Gelecek yıllarda bizi daha kötü günlerin beklediğini düşünüyorum. Özellikle şubat ayında güneşi bu kadar görmemiz, kar görmememiz, barajlarımızın dolmaması aksine kuruması bizi daha kötü günlerin beklediğinin habercisi. Bizim bu konuda bilinçli vatandaş olarak önlemlerimizi almamız gerekiyor. İsraftan kaçınmalıyız. Özellikle su israfı yapmak, onu gereksiz harcamak bizi daha olumsuz durumlara sürüklüyor" şeklinde konuştu.

Güneşli havada çarşıya çıkan Ali Çetin ise "Benim yaşım 55 ama bu şekilde bir Şubat ayı yaşamadım. İklim değişti, yağışlar gelmiyor. Hakkımızda hayırlısı olsun. Çevrede var ama burada merkezde bu sene kar yağışı olmadı" diye konuştu.