Konya’da polis ekipleri şüphe üzerine durdurduğu aracın stepne lastiğine zulalanmış 2 milyon TL değerinde, 5 kilo 252 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya’da polis ekipleri şüphe üzerine durdurduğu aracın stepne lastiğine zulalanmış 2 milyon TL değerinde, 5 kilo 252 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kent giriş ve çıkışlarında uygulama noktası oluşturan ekipler ihbar üzerine 2 aracı durdurdu. Ekiplerin hassas burunlu narkotik köpeği ile araçlarda yaptığı aramada, stepne lastiği içerisine zulalanmış 5 parça halinde 5 kilo 252 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Narkotik ekiplerinin ele geçirdiği 5 kilo 252 gram metamfetamin maddesinin bugüne kadar yakalanan en yüksek miktar olduğu belirlendi. Ele geçirilen uyuşturucunun ise piyasa değerinin 2 milyon lira olduğu anlaşıldı. Hakkında "Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan işlem yapılan 4 şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.