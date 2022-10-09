Konya’da sokak ortasında bıçaklandıktan sonra sığındığı iş yerinde hayatını kaybeden şahsın kayınbiraderi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis tarafından yakalanan cinayet zanlısının alacak verecek meselesi yüzünden eniştesini öldürdüğü öğrenildi.

Konya’da sokak ortasında bıçaklandıktan sonra sığındığı iş yerinde hayatını kaybeden şahsın kayınbiraderi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis tarafından yakalanan cinayet zanlısının alacak verecek meselesi yüzünden eniştesini öldürdüğü öğrenildi.

Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Küçükkumköprü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan 48 yaşındaki Süleyman Durmuş, ağır yaralı halde sığındığı iş yerinde kan kaybından hayatını kaybetti. Olayın ardından cinayet zanlısı kaçarken, Süleyman Durmuş’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından araştırma başlatan polis ekipleri, cinayet zanlısının kaçış anına ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Yapılan çalışmaların ardından cinayet zanlısının öldürülen Süleyman Durmuş’un kayınbiraderi Ramazan D. (34) olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, cinayet zanlısı Ramazan D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Ramazan D’nin eniştesini alacak verecek nedeniyle bıçakladığını söylediği öne sürüldü.