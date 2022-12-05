Konya’nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen 2 ayrı olayda, silah ve bıçakla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen 2 ayrı olayda, silah ve bıçakla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilk olay, Dalyan Mahallesinde BSA kanalı yanındaki açık otopark alanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.S. (19) arkadaşının yanında henüz bilinmeyen bir sebeple B.C. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanan A.S. kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralı şahıs acil serviste yapılan müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. Bıçakla yaralama olayına karıştığı ve ardından uzaklaşan şüpheli B.C. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Silahla kavgada 1 kişi yaralandı

Diğer olay ise, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesinde yaşandı. Aralarında daha önceden husumet olduğu öne sürülen H.K. (48) ve C.U. sanayi bölgesinde bir iş yerinin önünde henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K. yanında getirdiği tabanca ile ateş ederek C.U.’yu yaraladı. Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan ve ayağına 2 mermi isabet ettiği öğrenilen yaralı şahıs, buradaki müdahalesinin ardından Konya’ya nakledildi. Jandarma ekipleri silahla yaralama olayının ardından adresten uzaklaşan şüpheli H.K.’yı evinde gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmaların sürdüğü öğrenildi.