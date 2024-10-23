Konya’nın Beyşehir ilçesinde jandarma ekiplerinin çalışmaları neticesinde 5 tabanca, 7 şarjör ve 30 adet tabanca mermisi ele geçirilirken olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Beyşehir ilçesinde Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yapılan çalışmalar neticesinde alınan duyum üzerine, 1 şahsın ikametinde ve aracında arama yapıldı. Yapılan aramada 5 adet markası ve seri numarası bulunmayan tabanca, 7 adet şarjör, 30 adet 9 mm tabanca mühimmatı ve 7 bin 545 lira ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.