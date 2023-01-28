Konya’nın Ereğli ilçesinde gece etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi.

Konya’nın Ereğli ilçesinde gece etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi.

Ereğli’de, akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Çömlekçi Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde refüjde bulunan bir çam ağacı kuvvetli rüzgara dayanamayarak yol üzerine devrilirken, bazı ağaçlar yan yattı. Devrilen çam ağacı tehlike oluşturmaması için polis ve zabıta ekipleri tarafından yol kenarına çekildi. Meteorolojiden yapılan uyarıda, ağaç devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz zehirlenmeleri gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.