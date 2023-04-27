Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak Adana Çevre Yolu Sedirler Köprülü Kavşağı’nın temeli düzenlenen programla atıldı.

Temel atma programında konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Sedirler Köprülü Kavşağı’nın ilçeye kazandırılan en büyük yatırımlardan birisi olduğunu söyledi. Başkan Kılca, “Konyamızda çok güzel işler yapılıyor. ‘Konya Modeli Belediyecilik’ yürüyor. Her gün ya bir açılış ya bir temel atmayla karşınızdayız. Bizim işimiz hizmet. Rabbime hamd ediyorum böyle gönlü güzel Karataylı hemşehrilerime bizlere hizmet etme fırsatı verdiği için. Karatay’ımıza bu büyük hizmeti kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Bu şehri ne kadar güçlü kılarsak ülkemiz güçlü olur"

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, temelini atacakları köprülü kavşağın Karatay’a ve Konya’ya hayırlı olmasını dileyerek, “Durmaksızın, şehrimizi büyütmek, şehrimizin ihtiyaçlarını karşılamak adına ulaşımdan yeşil alanlara, sosyal tesislerden sosyal desteklere kadar sadece Konya’yla sınırlı kalmayan, ihtiyacın olduğu her yere ulaşmaya çalışan kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibine biz de teşekkür ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun. Bu şehir bizim. Bu şehri ne kadar güçlü kılarsak ülkemiz güçlü olur” ifadelerini kullandı.

"Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışıyla bisiklet yollarıyla şehri donattık"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, büyükşehirlerin en önemli sorunlarından birisinin trafik ve ulaşım olduğuna dikkat çekerek, bir taraftan araç kullanıcıları için düzenlemeler yaparken bir taraftan toplu ulaşım ve raylı sistemle ilgili çalışmalar yürüttüklerini söyledi. ‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışıyla bisiklet yollarıyla şehri donattıklarını kaydeden Başkan Altay, “Bugüne kadar çok önemli işler yaptık, bugün de Sedirler Köprülü Kavşağı’nın başlangıcını yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede tamamlayarak şehrimize hizmet etmeye başlayacak. Aslında araç sürücüleri için başladığımız yolculukta Celaleddin Karatay ve İsmail Ketenci caddelerini hizmete açarak iyi bir başlangıç yapmıştık. Şu an itibariyle hizmet veren yakında resmi açılışını yapacağımız Abdülhamid Han Caddesi özellikle Meram ve Selçuklu arasında İstanbul Yolu’na alternatif olacak 14,5 kilometrelik uzunluğuyla son dönemde yapılan en önemli caddelerden birisi olarak şehrimize hizmet veriyor. Necmettin Erbakan Caddesindeki çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yine Gazze Caddesi ile Karaman Yolu arasında bulunan Alparslan Türkeş Caddesi’ndeki işlerimizi de tamamladık. Taşköprü’deki çalışmalarımızı da tamamlayınca Gazze Caddesi ile Karaman Yolu arasında yeni bir aks daha kazanmış olacağız. Bununla birlikte hızlı tren hattına paralel olarak yaptığımız Kazakistan ve Karabağ caddelerinde de çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bir taraftan da şehrimizde trafikte sorun olan 1. Organize Kavşağı’nda, Ankara Yolu Büsan Kavşağı’nda, İhsaniye Devlet Malzeme Ofisinin bulunduğu alanlarda da trafiği rahatlatmak için önemli işler yürütüyoruz. Bunlar tamamlandığında inşallah şehrimizin trafiği nefes alacak” diye konuştu.

“Toplu ulaşımdaki konforumuzu artırmada çalışıyoruz"

Bir taraftan da toplu ulaşımda vatandaşların konforunu yükseltmek adına çevreci otobüsleri hizmete aldıklarını anlatan Başkan Altay, “CNC’li otobüslerden şimdi inşallah CNC’li hibrit otobüslere geçiyoruz. Geçtiğimiz yıl öz kaynakla 470 milyon lira 127 otobüsümüzü şehrimizin hizmetine sunduk. Şu an itibariyle 29 solo, 20 körüklü otobüs inşallah 49 otobüsümüzü de bu yıl içinde vatandaşlarımızın hizmetine sunarak toplu ulaşımdaki konforumuzu artırmaya çalışıyoruz. Özellikle sanayi bölgelerinde toplu ulaşımı, raylı sistemle ilgili hem ulaştırma bakanlığımız hem büyükşehir belediyemiz önemli çalışmalar yapıyor. İnşallah sizlere yakında bu müjdeleri de paylaşacağız” ifadelerine yer verdi.

Sedirler Köprülü Kavşağı’nın maliyeti 220 milyon TL

Sedirler dönel kavşağının artık hizmet etmekte çok zorlanan, ulaşımın ana akslarında trafiği yavaşlatan bir noktaya geldiğini vurgulayan Başkan Altay, “İhalesi gerçekleştirildi şu anda yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Toplam 220 milyon liralık bir yatırımla Adana Çevre Yolu’nu yeraltına alacağız. Sedirler istikametinden gelip Yeni Sanayi tarafına giden vatandaşlarımızın da ışıklı kavşakla çok daha rahat bir şekilde seyahat edebilecekleri, yayaların ve bisikletlilerin de güvenli şekilde kullanacakları bir köprülü kavşağa dönüştürüyoruz. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun” açıklamasını yaptı.

“Biz Cumhurbaşkanımızın dava arkadaşıyız"

“Bizler eser siyaseti yapıyoruz” diyen Başkan Altay, “Bir taraftan merkezin dışındaki ilçelerimizde yoğun bir şekilde açılış ve temel atma törenleri yapıyoruz bir taraftan da merkezde hem Büyükşehir Belediyemiz hem de Meram, Selçuklu, Karatay belediyelerimizin açılış ve temel atma törenlerine katılıyoruz. Çünkü biz Cumhurbaşkanımızın dava arkadaşıyız, biz Cumhurbaşkanımızdan aldığımız güç ve talimatla şehrimize hizmet üretiyoruz. Cumhurbaşkanımız Türkiye’ye öyle bir hedef koydu ki her gün neredeyse tüm dünyaya örnek ve mazlum Müslümanların umudu olan bir başlangıç gerçekleştiriyor. Onun liderliğinde daha Türkiye’nin yapacağı çok iş var. Türkiye Yüzyılı’nın başlangıcını inşallah 14 Mayıs’ta seçimin ilk turunda Cumhurbaşkanımızı yeniden Cumhurbaşkanı seçerek, Konya’dan güçlü bir destek vererek yeniden başaracağız. Biz bu hizmetleri anlatıyoruz ama şuna da inanıyoruz ki Konyalıların bize sağladığı güveni, Konyalıların bize sağladığı çalışma ortamını gece gündüz çalışsak, 24 saate 25’inciyi eklesek onların hakkını vermiş olamayız. Çünkü Konya, Türkiye’de partimize, Cumhurbaşkanımıza en yüksek destek veren il oldu. İnşallah 14 Mayıs’ta sandıkları patlatacak ve Konya yine rekor bir oyla Cumhurbaşkanımıza destek verecek. Sizlerin desteği olduğu sürece bizler de hem toplu ulaşımda hem diğer konularda şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz” sözlerini kullandı.

“Yapan, inşa eden, ihya eden bir ekip var"

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, “Artık başımız dönüyor. Acaba bugün hangi açılış var, bugün hangi temel atma var, kim nereye yetişecek diye. Elhamdülillah iyi ki böyle. Büyüklerimizin bir sözü bar. ‘Hak katındaki değerini öğrenmek istersen Allah seni neyle meşgul ediyor bir bak.’ Şükür ki Cumhurbaşkanımız en başta olmakla birlikte bir yapım ekibi var. Yapan, inşa eden, ihya eden bir ekip var. Bir de karşısında yıkım ekibi var. Düşman oklarının ne tarafa gittiğine bir bakalım. Joe Biden’ın oku da bir yere doğru gidiyor, Kandilin oku da Recep Tayyip Erdoğan’ı vurmak için gidiyor. Bütün şer güçlerinin okları aynı hedefe gidiyor. Ama Allah’ın izniyle onlar ne yaparsa yapsınlar bu millet bizim arkamızda olduktan sonra, hak rızası ve halk hizmeti yaptıktan sonra kimse sırtımızı yere getiremeyecek” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanlarından Halil Ürün de, “Milli ve yerli bizim tek düşüncemiz bu. Milli ve yerlide bir araya geldik mi Allah’ın izniyle yapamayacağımız hiçbir şey yok. İnşallah 14 Mayıs’ta ipi göğüsleyeceğiz ve Türkiye Yüzyılı’na hep birlikte gideceğiz” dedi.

MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan, BBP Konya İl Başkanı Osman Seçgin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meclis üyeleri ve vatandaşların da katıldığı program sonunda yapılan duayla Sedirler Köprülü Kavşağı’nın temeli atıldı.