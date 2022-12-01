Konya’da polis ekipleri tarafından durdurulan bir tırda yapılan aramada koli halinde 174 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Konya’da polis ekipleri tarafından durdurulan bir tırda yapılan aramada koli halinde 174 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri haksız kazancın önüne geçilmesi ve devletin vergi kayıplarının önlenmesi adına yürüttüğü çalışmalara devam ediyor. Ekipler, kaçak içki bulunduğu değerlendirilen 1 tırı merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde durdurdu. Tırda yapılan aramada ekipler, piyasaya sürülmek üzere hazır halde farklı markalarda 174 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.