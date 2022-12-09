Konya’nın Beyşehir ilçesinde polisin kaçak ve sahte alkollü içki üretimi ile satışı yapan kişilerin evinde yaptığı aramada sahte içki üretiminde kullanılan hammadde ve malzemeler ele geçirilirken, 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde polisin kaçak ve sahte alkollü içki üretimi ile satışı yapan kişilerin evinde yaptığı aramada sahte içki üretiminde kullanılan hammadde ve malzemeler ele geçirilirken, 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellemesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin sahte alkol üretimi ile ilgili yaptığı çalışmalar çerçevesinde 3 şahsın evinde arama yapıldı. Aramalarda 14 litre etil alkol, 30 litre farklı içkilerin aroması katılmış alkol ve çok sayıda alkol yapımında kullanılan malzeme ele geçirilerek el konuldu. Sahte alkollü içki üretimi ve satışı yapan Ö.A., İ.Ü. ve M.T. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.