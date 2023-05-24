Konya’nın Karapınar ilçesinde etkili olan sağanak yağış ekili sarımsak tarlalarına zarar verdi.

Karapınar ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesinde dün akşam saatlerinde aniden başlayan ve yaklaşık 30 dakika süren yağmur nedeniyle sokak araları yağmur suları ile doldu. Yoğun yağış nedeni ile bazı ekili alanlar da sular altında kaldı. Tarlada çalışan sarımsak işçileri zor anlar yaşadı. Sarımsak hasadının yapıldığı tarlalarda işçiler yağış nedeni ile araçlara sığındı. Sağanak yağışı sarımsak tarlalarında da hasara yol açtı.