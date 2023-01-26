İslam aleminin mübarek üç aylara girişini müjdeleyen Regaib Kandili’nde Konyalılar, camilere ve Mevlana Hazretlerinin türbesine akın etti.

İslam aleminin mübarek üç aylara girişini müjdeleyen Regaib Kandili’nde Konyalılar, camilere ve Mevlana Hazretlerinin türbesine akın etti.

Mübarek üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaib Kandili’nde Konyalı vatandaşlar yatsı namazında camileri doldurdu. Mevlana Meydanı’ndaki Sultan Selim Camii de namaz vaktinde doldu. Namazlarını kılan vatandaşlar, türbe ziyareti de yaptı. Mevlana Hazretlerinin türbesine akın eden vatandaşlar Kur’an-ı Kerim okudu, dua etti.

Mevlana Hazretlerinin türbesini ziyaret eden vatandaşlar, İslam aleminin Regaib Kandili’ni kutladıklarını belirterek, “Üç ayların başlangıcı kandil gecesi, Allah’ım Müslüman alemine mübarek kılsın. Tüm ülke genelinde yağmur ve kar yağışı yok, bol bol dua etmemiz lazım inşallah bu gece. Kar ve yağmur yağmazsa sonu pek iyi olmaz. İnşallah Rabbim bu ayların hürmetine bize bol bol rahmet verir. İnsanları da bu zorluktan kurtarır inşallah" diye dua ettiklerini söyledi.