Konya’da polisin suç ve suçlulara yönelik gerçekleştirdiği geniş çaplı denetimlerde binlerce kişi ve araç sorgulanırken, birçok suç unsuru ele geçirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Selçuklu, Meram ve Karatay İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından mart ayının ilk çeyreğinde yürütülen denetimler çerçevesinde, toplam 57 bin 307 kişi ve 12 bin 60 araç sorgulandı. Denetimlerde, haklarında arama kararı bulunan 61 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edilirken 140 yoklama kaçağı tespit edilerek tebligat yapıldı. Üzerlerinde kesici ve delici alet bulunan toplam 288 kişi hakkında işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Yapılan aramalarda 8 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet kurusıkı tabanca, 15 adet ruhsatsız av tüfeği, 123 adet fişek, 3 bin 321 paket kaçak sigara, 206,43 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 428 adet uyuşturucu hap, 6,98 gram metamfetamin, 3,77 gram adb-butinica, 1 gram kokain ve peçeteye emdirilmiş 3 parça bonzai maddesi ele geçirildi.

Çok sayıda noktada trafik denetimleri gerçekleştirildi

Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen kontrollerde ise toplam 12 bin 60 araç sorgulandı. Kural ihlali yapan 336 araca toplam 2 milyon 82 bin 142 TL para cezası kesildi. Hacizli ve yakalamalı olduğu belirlenen 9 araç trafikten menedilerek otoparka çekildi.

Çocukların güvenliği için okul çevreleri ve parklar denetlendi

Çocukların güvenliği için parklarda bin 961 ve okul çevrelerinde 2 bin 162 denetim gerçekleştirildi. Kamu güvenliğinin artırılması amacıyla okul önlerinde yapılan kontrollerde şüpheli şahıslara yönelik sorgulamalar yapıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, halkın huzur ve güvenliği için denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirterek, vatandaşları şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmeleri konusunda uyardı.