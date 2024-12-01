Konya’nın Akşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 500 bin lira olan 6,5 kilogram esrar, hassas terazi ve 11 adet sikke ele geçirildi. Konuyla alakalı bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bir araçla uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Belirlenen aracı takibe alan ekipler, araçta ve araç sürücüsü T.G.’nin üzerinde yaptığı aramada bir miktar esrar yakaladı. Ekipler tarafından T.G.’nin evinde yapılan aramada ise on parça halinde poşetler içerisinde piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 500 bin lira olan 6,5 kilogram esrar, hassas terazi ve 11 adet sikke ele geçirildi. Ele geçen uyuşturucu maddelere el konulurken şüpheli T.G. gözaltına alınarak hakkında “Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kullanmak, Kabul Etmek ve Uyuşturucu Madde Ticareti” suçlarından işlem yapıldı. Şüpheli T.G. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Akşehir Cezaevine gönderildi.